Çiçek hayratı açıldı

Eski TBMM Başkanı hemşerimiz Cemil Çiçek’in yaptırdığı Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde bulunan İmamı Azam Cami düzenlenen törenin ardından kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı.

Caminin açılışına eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, eski Vali Necati Çetinkaya, Türk İdareciler Derneği Başkanı Saffet Arıkan, eski Belediye Başkanı Kazım Arslan, eski Ankara Altındağ İlçe Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, çok sayıda bürokrat ve siyasetçi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, başta Cemil Çiçek olmak üzere caminin yapımında emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, caminin imar ve inşasını Cemil Çiçek’in gerçekleştirdiğini belirterek, “Bize düşen kısmı ise camilerimizi gençlerimizle, ilim irfan sahibi insanlarımızla, kısacası tüm halkımızla doldurmaktır. Kendisine bu hayırlı eseri ilimize kazandırdığı için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise doğduğu topraklara vefa borcu olduğunu ifade etti. Uzun yıllar aktif siyasetin içinde olan bir isim olduğunu hatırlatan Çiçek, “Hepimizin birbirimiz üzerinde hakkı, hukuku var. Buradaki eski camide namaz kıldığımda caminin yıpranmış halini görünce, buraya bu güzel eseri kazandıralım fikri oluştu” dedi.

Cemil Çiçek, kendisi ve ailesi için mutlu bir gün yaşadığını dile getirerek, inşa edilen mütevazı eserin, Yozgat’a kazandırılmasında emeği geçen eski Belediye Başkanı Kazım Arslan ve eski Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile diğer ilgililere de teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin tarafından yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Camide Yozgat Müftüsü Salih Sezik Cuma vaazı verdikten sonra, okunan ezan ile birlikte ilk Cuma namazı kılınarak cami ibadete açıldı.

