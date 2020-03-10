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Çiçek fideleri toprakla buluşuyor

YOZGAT Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve refüjleri çiçeklerle donatıyor.

10 Mart 2020 Salı 03:39
Çiçek fideleri toprakla buluşuyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte park, bahçe ile refüjlerde bakım ve yeşillendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başta menekşe olmak üzere 250 bin çiçeği toprakla buluşturacaklarını aktaran Köse, "Yeşillendirme çalışmalarımız başladı ve hızla sürüyor. Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarını renklendiriyoruz. Kış mevsiminden çıktığımız için çiçek ve ağaç sulama sistemlerini yeniliyoruz, gül ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Amacımız halkımıza temiz ve güzel bir çevre oluşturmaktır" dedi.  Çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulunan Köse, "Özellikle refüjlerde karşıya geçerken vatandaşımızın yaya geçitlerini kullanmaların istiyoruz. Çeklerin üzerine basmasınlar ve koparmasınlar. Hep birlikte çevremizi koruyalım ve temiz tutalım" ifadelerini kullandı. 

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Çiçek Fideleri Toprakla Buluşuyor
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