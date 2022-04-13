Çiçek açtı, kar yağdı

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, önceki gece başlayan kar yağışı sonrası düştü. Sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar geriledi. Bu durum, çiçek açan meyve ağaçlarında don etkisi yaşattı. Sıcak havanın etkisiyle çiçek açan meyve ağaçları, kar yağışının etkisiyle zarar gördü. İlkbahar güneşe aldanıp çiçek açan meyve ağaçları, soğuk havadan dolayı donma noktasına geldi. Diğer yandan meteorolojik verilere göre, önümüzde ki günlerde kar ve yağmurun Yozgat’ta etkili olması tahmin ediliyor. Uzmanlar ise meyve üreticilerini soğuk havalardan dolayı don riskine karşı uyarıyor. •Haber ve Fotoğraf Selma Şahin•