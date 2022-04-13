Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çiçek açtı, kar yağdı

Yozgat’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle çiçek açan meyve ağaçlarını, kar ve soğuk hava vurdu.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:12
Çiçek açtı, kar yağdı

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı, önceki gece başlayan kar yağışı sonrası düştü. Sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar geriledi. Bu durum, çiçek açan meyve ağaçlarında don etkisi yaşattı. Sıcak havanın etkisiyle çiçek açan meyve ağaçları, kar yağışının etkisiyle zarar gördü. İlkbahar güneşe aldanıp çiçek açan meyve ağaçları, soğuk havadan dolayı donma noktasına geldi.  Diğer yandan meteorolojik verilere göre, önümüzde ki günlerde kar ve yağmurun Yozgat’ta etkili olması tahmin ediliyor. Uzmanlar ise meyve üreticilerini soğuk havalardan dolayı don riskine karşı uyarıyor. •Haber ve Fotoğraf Selma Şahin•

Anahtar Kelimeler:
Çiçek AçtıKar YağdıIlerigazetesi2022NişançarşambaYozgatIleriGazeteHaber13 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygulamalı farkındalık eğitimi
Uygulamalı farkındalık eğitimi
Hemşehrilerinden ziyaret
Hemşehrilerinden ziyaret
Basın mensuplarıyla buluştu
Basın mensuplarıyla buluştu
Değerlerle iftar
Değerlerle iftar
ilk program gerçekleşti
ilk program gerçekleşti
Kar etkili oldu
Kar etkili oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim