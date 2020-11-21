CHP’liler kenetlendi

Yaşar yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bu tehdit ve seviyesiz hakaret öncelikle demokrasimize ve aslında, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan tüm siyasi partilere, kamu düzenine, milletimizin ahlaki değerlerine ve elbette ki tüm milletimize yapılmıştır’’ dedi. Yaşar, ilk kez yeraltı suç örgütlerinin siyaset alanına çıkıp müdahale etme cesaretini Cumhur İttifakı döneminde gösterebildiklerini de ileri sürdü. Yaşar, ‘’Bu duruma yol açanlar 18 yıldır demokrasiyi, hukuk devletini tüm kurum ve kuralları ile yerle yeksan eden iktidar ve küçük ortağıdır. Elbette ki devlet gücünü göreceli kullanan iktidarın İçişleri Bakanı ile bağımsız ve tarafsız karar verebilme yetkisi işlevsiz bırakılmış yargının durumudur’’ diye konuştu. CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar, Kuvayı Milliye ruhuyla kurulmuş, 2. yüzyılına girecek CHP’yi aklı başında hiç kimsenin tehdit edemeyeceğini kaydetti. Yaşar, ‘’98 yıldır bu devlete, bu millete hizmet veren CHP ve aziz milletimiz bu gölgelere haddini bildirecek kudret ve kabiliyettedir. 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni açıklayan CHP ‘yeraltı suç örgütleri ile mücadelenin ödün verilmeksizin sürdürülmesinin’ gereğine işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından yaşanan bu durum CHP’den rahatsız olanları açıkça göstermiştir. CHP ve milletimiz bu suç karşısında, öncelikle bu ortamı yaratan iktidarın tutumunu dikkatle izlemektedir. CHP bu ülkeyi herkes için yaşanabilir bir hale getirmeye kararlıdır’’ ifadelerini kullandı.