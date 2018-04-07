CHP’li üye eleştirdi

İl Genel Meclisi’nin en yaşlı üyesi sıfatını taşıyan Ahmet Başkal, meclis üyelerinin toplantıları yarıda terk etmelerini ve komisyon çalışmalarında gerekli ciddiyet taşımadıklarını savundu. Devletin her türlü imkan ve olanaklarının kullanılabildiğine dikkat çeken Ahmet Başkal, “Buna karşın ciddiyet göremiyorum. Bundan sonra komisyon çalışmalarını da takip edeceğim. Çalışma performansının takipçisi olacağım. Yazıktır. Millete hizmet için buradayız” eleştirisinde bulundu. Başkal’ın yaptığı konuşma öncesi, salonda yoklamada hazır bulunan birçok meclis üyesinin, yoklamanın ardından oturumu terk ettiği gözlemlendi. İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz da meclis üyelerine uyarıda bulunarak, bundan sonraki oturumlarda, ilgisizlik gösteren üyelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.