Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95394
ALTIN
277.976
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0668
EURO
6.3865

CHP’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, beraberinde CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerle birlikte Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

CHP’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, beraberinde CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerle birlikte Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
CHP’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Celal Köse’ye görevinde başarı dileyerek, Yozgat ile ilgili her türlü çalışma ve projede Yozgat Belediyesi ve Başkan Köse’nin yanında olduğunu söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Celal Köse, Ali Keven ve CHP heyetine belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçi sorunları devam ediyor
Çiftçi sorunları devam ediyor
Köyler yaşlılara kaldı
Köyler yaşlılara kaldı
BARAJLAR HIZ KESMiYOR
BARAJLAR HIZ KESMiYOR
BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI
BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI
Kaymakam muhtarlarla buluştu
Kaymakam muhtarlarla buluştu
Türker meslektaşlarıyla buluştu
Türker meslektaşlarıyla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim