CHP’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Celal Köse’ye görevinde başarı dileyerek, Yozgat ile ilgili her türlü çalışma ve projede Yozgat Belediyesi ve Başkan Köse’nin yanında olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Celal Köse, Ali Keven ve CHP heyetine belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek teşekkür etti.