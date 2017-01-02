CHP’den sağlık hizmeti

CHP Kadın Kolları Başkanı Özgür Karslıoğlu, Ankara’da tam donanımlı özel bir hastanenin elli yaş ve üzeri Yozgatlı vatandaşlara ücretsiz göz muayenesi yaptığını belirterek, ismini vermek istemeyen hayırsever bir partilinin kampanyayı organize ettiğini söyledi.



Özgür Karslıoğlu, kampanyayı Çayıralan ilçesinden başlattıklarını ve göz rahatsızlığı duyan vatandaşları ücretsiz taşımayla Ankara’da tedavi ettirdiklerini ifade etti.



Özgür Karslıoğlu, Yozgat’ın tüm ilçelerinde kampanyayı sürdüreceklerini belirterek, “İsteyen tüm vatandaşlarımız bana ulaşarak bu sağlık hizmetinden faydalanabilir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tedaviye veya muayeneye ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımıza hayırseverimiz sayesinde yardımcı olacağız” dedi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Özgür Karslıoğlu, Ankara’da ismini vermek istemeyen hayırsever bir sağlık kuruluşunun ücretsiz göz muayenesi gerçekleştirdiğini bildirdi.