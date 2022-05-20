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CHP’den program

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:58
CHP’den program

CHP Yozgat İl Başkanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. CHP Yozgat İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği tören ile Atatürk Anıtı’na çelenk takdim ederek, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Cumhuriyet Meydanından düzenlenen programa CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar, Partili yöneticiler ve partililer katıldı. CHP heyeti tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı. Programda konuşan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, " 19 Mayıs Türk halkı için kritik bir dönüm noktası olma özelliğini taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünü yaptığı Kurtuluş Savaşı’nın Anadolu’ya atılan ilk adımıdır 19 Mayıs tarihi. Düşmana karşı direniş ateşinin yanması ve Anadolu’ya yayılmasının tarihidir ve bu tarih zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın ardından doğan cumhuriyetin gençlere armağan edilmesinin bir vesilesidir. En kıymetli hazinemiz olan cumhuriyeti korumak ve ilelebet muhafaza etmek de başta gençlerimiz olmak üzere hepimize aittir. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi. 
Haber Merkezi

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CHP’den Program
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