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CHP’den alternatif kutlama

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat İl ve İlçe örgütleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü nedeniyle alternatif kutlama programı yaptı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:43
CHP’den alternatif kutlama

 Sabah gerçekleştirilen resmi törenin ardından CHP’liler öğle saatlerinde Yozgat merkez ve ilçelerdeki Atatürk Anıtlarının bulunduğu alanlarda bir araya geldi. Yozgat’ta Cumhuriyet Alanı7nda bir araya gelen CHP’liler Atatürk Anıtı’na çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu. Şehit ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşu ile etkinlik devam etti. CHP İl örgütü ütarafından yapılan yazılı basın açıklamasında ise, ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutukta 30 Ağustos Büyük Taaruz Zaferinden şöyle bahseder; Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan milletin bir evladı ve kahraman ordunun Başkomutanı olduğumdan bu mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. Atatürk’ün bahsettiği bu eser; 300 yıldır savunmada kalan Türk Milletinin makus talihini yenerek taarruza geçerek kazandığı bir zaferdir’’ denildi. Bildiride, ‘’Büyük Zafer’in 98’inci yılında bayramımızı türlü bahanelerle kutlayamamanın hüznü içerisindeyiz’’ görüşüne de yer verildi.

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CHP’den Alternatif Kutlama
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