CHP Heyetinden ziyaret

CHP Sorgun İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış, bir grup partiliyle birlikte işçileri ziyaret edip, eylemlerine destek verdi. Ünalmış, ‘’Milletvekilimiz Ali Keven konuyu daha önce gündeme taşımasına karşın gerekli önlemler alınmak yerine sorunun üzerinin kapatılması yönüne gidilmiştir. Yeni Çeltek Kömür ocağının kapatılması nedeniyle iş akitleri feshedilen 135 işçi kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sıkıntıları, sorunları bizlerin de sıkıntısıdır, sorunudur’’ dedi.