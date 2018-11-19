CHP Boğazlıyan'da ‘Ayık’ dedi

Üyelirin yüzde 88’inin oy kullandığı ön seçim, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Yozgat Milletvekili Ali Keven’in de katılımı ile gerçekleştirildi. CHP Boğazlıyan ilçe teşkilatı üyeleri, Belediye Başkan adaylığı için tercihini Ali Ayık’tan yana kullandı. İl Genel Meclisi üyeliğine de Emin Mustafa Baran, Sinan Yozgat, Tuncer Türksoy’un aday olarak gösterilmesi tercih edildi.