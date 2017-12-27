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CEZAEVİNE YER ARANIYOR

YERKÖY ilçesinde yapımı öngörülen Açık Cezaevi için düşünülen alanın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Sit Alanı olarak ilan edilip, Bakanlar Kurulunun da ‘Termal Turizm Merkezi’ ilan etmesi nedeniyle, yeni yer arayışlarına başlanıldı.

CEZAEVİNE YER ARANIYOR

YERKÖY ilçesinde yapımı öngörülen Açık Cezaevi için düşünülen alanın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Sit Alanı olarak ilan edilip, Bakanlar Kurulunun da ‘Termal Turizm Merkezi’ ilan etmesi nedeniyle, yeni yer arayışlarına başlanıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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CEZAEVİNE YER ARANIYOR

Mülkiyeti hazineye ait mera olma ve yüzde 6 eğilime sahip olması istenilen alanların belirlenmesine yönelik ön çalışma yapıldı.
Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden teknik heyetin ilçeye gelerek, Akpınar, Kömüşeren ve Aşağı Elmahacılı köylerinde istenilen nitelikte alanların mevcut olduğu ifade edildi.
Akpınar köyünde, halen mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanda Yerköy Açık Cezaevi’nin kurulması halinde, aynı güzergahta bulunan Yozgat yeni cezaevi ile bağlantısının da kolay olabileceği kaydedildi.

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