CEZAEVİNE YER ARANIYOR

Mülkiyeti hazineye ait mera olma ve yüzde 6 eğilime sahip olması istenilen alanların belirlenmesine yönelik ön çalışma yapıldı.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü’nden teknik heyetin ilçeye gelerek, Akpınar, Kömüşeren ve Aşağı Elmahacılı köylerinde istenilen nitelikte alanların mevcut olduğu ifade edildi.

Akpınar köyünde, halen mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanda Yerköy Açık Cezaevi’nin kurulması halinde, aynı güzergahta bulunan Yozgat yeni cezaevi ile bağlantısının da kolay olabileceği kaydedildi.