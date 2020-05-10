Cezaevine yakın takip

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının etkilerinin Türkiye'de de görülmeye devam ettiğini, salgının en büyük risklerinden birisini de cezaevlerinin oluşturduğunu söyledi. Sedef, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin de korona salgını döneminde çok özverili, zor şartlar altında ve alkışlamayı hak eder bir çalışma sergilediğini hatırlattı. Sedef, ‘’Evlerini, çocuklarını görmeden, cezaevine bu hastalığı taşımamak için karantina altında çalışıyorlar. Alınan tedbirlerle Cezaevi sirkülasyonunun en az seviyeye indirilebilmesi için uzun vardiyalar şeklinde çalışmaya, nöbetçi olmayan diğer personellerinde 15'er günlük karantinaya alınması uygulaması devam ediyor. Ancak gruplar arasında hasta personelin çıktığı da olabiliyor. Yönetim böyle durumlarda sağlıklı grupla çalışma kararları alabiliyor’’ dedi.

Milletvekili Sedef, çalışma süreleri uzayan, sonrasında karantina altına alınan personelin psikolojisinin en az cezaevlerinde yatan mahkumlar kadar düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sedef, ‘’Normal şartlar söz konusu olmayabilir. Ancak idarecilerimizin de duruma uygun kararlar alması gerekir. Cezaevi çalışanları bizim için önemlidir. Durumlarını takip ediyoruz. İdarecilerimizin personelin haklı sıkıntılarına çözüm bulacağını düşünüyorum. Tüm Cezaevi çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum’’ ifadelerini kullandı.