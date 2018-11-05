Cezaevinde sona gelindi

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Vali Vekili Salih Altun, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz ile birlikte yapımı devam eden cezaevi binası inşaatında incelemelerde bulundu. Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başer, inşaatı süren cezaevinin 110 milyon liraya mal olduğunu belirtti. Cezaevi inşaatının yılsonu itibariyle tamamlanacağını vurgulayan Başer, "Burası bin 500 kişilik T Tipi kapalı ve 960 kişilik de açık cezaevi olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kapasiteli bir cezaevi. Buranın ayrıca güvenliğini sağlayacak bir tabur da askerimiz bulunacak" dedi.

Başer, cezaevi müdürleri ve diğer görevlilerinde atandığını aktararak, "Bir taraftan da infaz koruma memurları alımı devam ediyor. Burası bittiğinde Yozgat ekonomisine, esnafına da ciddi anlamda katkısı olacaktır" diye konuştu.