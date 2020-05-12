Ceza verildi

SARAYKENT ilçesinde köpeğe tekme attığı sosyal medyadan tespit edilen kişiye bin 894 lira ceza yazıldı. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraykent ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'ta bir kişinin sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edildi. İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı. Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Yönetimi Kurulu Üyesi Ayşe Akbaş, Saraykent ilçesinde kaldırımda sessiz, sakin duran hamile köpeğe tekme atarak şiddet uyguladığını belirtti. Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede paylaşılmasıyla hayvan severlerden büyük tepki aldığını anlatan Akbaş, H.D.K'ye Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası verildiğini aktardı.