Ceylan, Hamburg’da hotel açtı

Almanya’nın Hamburg kentinde ticari hayatını sürdüren başarılı iş adamı Erol Ceylan adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı spor organizasyonlarıyla adından sıkça bahsettiren Ceylan, bu kez de sporcuların rahat konaklayacakları ve antrenman yapabilecekleri otel açtı. Hamburg’da 'Stadt Hotel' ismiyle açılan otel hem sporcularına hem de vatandaşlara hizmet veriyor. Erol Ceylan kendisine ait şirketler grubuna otelciliği de ekleyerek turizme de girmiş oldu. Kendisine ait EC BOKSING Spor Kulübü ile iki yıl üst üste Almanya Boks Federasyonu’nun en iyi kulübü ödülünü alan Ceylan, bu kez sporcuların konforunu ve çalışma ortamını hazırlayacak otel projesiyle dikkatleri üzerine çekti. Spor adamı Erol Ceylan, "Kendime ait olan binanın alt katında dev bir boks ve spor kompleksi yaptık. Spor kompleksimiz aynı zamanda halkada açık. Ardından sporcularımın konaklama sorunu yaşadığını fark ettim ve otel yapmaya karar verdim. Ancak şu an kendimiz de şaşkınız. Çünkü talep oldukça yoğun. İnsanlar büyük bir ilgi gösteriyorlar tabi ki; bunda yıllardan beri ticari hayatımızda dürüst ve yüksek kaliteli hizmet vermemizin de büyük payı var. Şimdi başka oteller de açmak için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.