Çeyiz sandıkları görücüye çıktı

Yozgat Belediyesince kurulan ahşap el sanatları atölyesinde yöreye ait hediyelik eşyalar, çeyiz, takı ve yemeni sandığı ile lambalık, rahle gibi eşyaların üretimi yapılıyor. Atölyede aynı zamanda eski çeyiz sandıkları da ahşap oyma tekniğiyle Selçuklu ve Osmanlı figürleriyle süslenerek adeta sanat eserine dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Celal Köse, belediye olarak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Restorasyonu yapılmış tarihi konakları değerlendirdiklerini belirten Köse, "Özellikle ahşap oymacılığını yeni nesillere aktarma adında belediyemiz bünyesinde kurulu atölyemizde personel görevlendirdik. Burada el sanatlarımızdan Yozgat yöresine ait ahşap oymacılığıyla hediyelik eşya olarak çeyiz sandığı üretimi yapıyoruz" dedi. Köse, bu çalışmanın bir kültür hizmeti olduğunu dile getirerek, "Bu sandıkları tarihi konaklarımızda sergiliyoruz. Ayrıcı şehrimizin giriş çıkışlarında belediyemize ait oluşturulan stantlarda satışını yapıyoruz. Bu hediyelik eşyalar vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor" ifadesini kullandı. Atölyede görevli ahşap oyma sanatçısı Hakan Akçinlioğlu da, 24 yıldır ahşap oyma sanatıyla üretim yaptığını ve atölyede eski çeyiz sandıklarını sanat eserine dönüştürdüğünü anlattı. Endüstri meslek lisesi ahşap bölümü mezunu olduğunu aktaran Akçinoğlu, bu işle uğraşmayı çok sevdiğini ifade etti. Okuldan mezun olduktan sonra atölyesini kurduğunu, 4 yıl önce de belediyenin ahşap atölyesinde çalışmaya başladığını anlatan Akçinlioğlu, "Tarihi motifleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Bize gelen eski bir eserin üzerindeki motifleri önce çiziyoruz daha sonra da ahşap üzerine oyma yapıyoruz, böylece motiflerimiz gelecek nesillere aktarılmış oluyor." diye konuştu. Akçinlioğlu, eski ahşap eşyaların restorasyonunu da yaptıklarını belirterek, "Özellikle vatandaşlarımız anneannelerinden babaannelerinden kalan kullanmadıkları çeyiz sandıklarını çöpe atmak yerine bize getiriyor. Biz de üzerine oyma sanatıyla Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyoruz" şeklinde konuştu.