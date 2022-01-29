Çevrimiçi eğitim

Yapılacak olan eğitim hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, ‘’Lean Startup (Yalın Girişim), bir girişimciye kurup yöneteceği startup’ın başarılı olması adına bilimsel bir bakış açısı sunan bir metodolojidir. Bu metotta iş planı değil, iş modeli öne çıkar ve bu durum, girişimcinin maliyetlerini ve araştırma geliştirme için ayırdığı zamanı azaltarak prototip ürün ya da hizmet üretmesini, çıktıları da küçük müşteri gruplarına sunarak hızlı dönüş almasına olanak sunar. Yani, zamanın verimli kullanılıp daha yenilikçi bir hâle bürünerek başarıya ulaşılmasını sağlar. Eğitimin içeriğinde; Lean Startup yaklaşımı, Girişimcilik ve kurum içi girişimcilik, Design Thinking, Lean Startup ve Agile bağlantısı, MVP kavramı ve türleri, Lean Startup örnekleri başlıkları altında eğitim verilecek’’ dedi. 31 Ocak Pazartesi günü saat 21.00’da Zoom programı üzerinden eğitimin verileceğini ifade eden Uğuz, “ Eğitimimiz 250 kişilik kontenjan ile sınırlıdır. Ücretsiz olan eğitimimiz sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Başvurularımız Türkiye genelinden kabul edilecektir. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında detaylı bilgi 30 Ocak 2022 tarihinde başvuru aşamasında vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz’’ dedi.

CEM BERK KİMDİR?

Kurucu, Danışman, Eğitmen Cem Berk, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim (şimdiki adıyla İletişim Tasarımı ve Yönetimi) Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2007 yılında Yalın Enstitü ile başlamıştır. Sonrasında Borusan Holding ve Eti Gıda gibi kurumsal firmalarda farklı yönetsel görevlerde bulunmuştur. 2018 yılında kendi dijital ajansını kurmuş ve kısa sürede birçok markaya danışmanlık yapmıştır. Kurumsal hayatı boyunca Yalın Üretim, 6 Sigma, TPM gibi farklı yaklaşımları yakından deneyimleme imkânı bulmuştur. Bununla beraber, öğretim tasarımı, araştırma ve analiz, performans değerlendirme ve geliştirme, yetkinlik sistemi tasarımı, proje yönetimi, iletişim tasarımı, gelişim programları tasarımı, kurumsal akademi kurulumu ve her seviyeden yönetim geliştirme programları tasarımı gibi alanlarda birçok projeyi yönetmiş ve projelere danışman olarak katkı sunmuştur. 2018 yılından beri kendi şirketinde dijital pazarlama, e-ticaret, iletişim yönetimi, sosyal medya yönetimi, siyasal iletişim danışmanlığı, işveren markası, kurumsallaşma ve dönüşüm, görsel iletişim tasarımı, reklam yönetimi, dijital transformasyon ve marka yönetimi gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca yine bu dönemde e-ticaret ve reklam fotoğrafçılığı üzerine ayrı şirketler kurmuş ve aktif olarak bu süreçlerde de çalışmalarına devam etmektedir. Lotus4Design'da Design Thinking, Sprint Learning, e-ticaret, iletişim tasarımı, dijital transformasyon, teknoloji ve adaptasyon ve kullanıcı deneyimi alanlarında kurum ve kuruluşlara danışmanlık, eğitmenlik ve fasilitatörlük yapmaktadır.

