Türkiye genelinde düzenlenen olacak yarışmaya 6’ncı, 7’nci ve 9’uncu, 10’uncu sınıflarının katılacağını belirten Yozgat Ensar Vakfı İl Başkanı Hasan Kandemir, “ Vakfımızın düzenlemiş olduğu ‘Sana Emanet Çevrimiçi Bilgi Yarışması’ Türkiye’nin 81 ilinden 6’ncı, 7’nci ve 9’uncu, 10’uncu sınıfların katılımıyla Hz. Peygamberin Hayatını anlatan bilgi yarışması düzenlenecektir. Yarışma 81 ilde tüm resmi ve özel ortaokullar ile İmam Hatip ortaokullarının 6’ncı ve 7’nci sınıf öğrencileri ile tüm resmi ve özel liselerin (İmam Hatip Lisesi hariç) 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrenciler "www.sanaemanet.org" adresinden yarışmaya 25 Mart Cuma Sabah 09.00 itibarıyla başvurabileceklerdir. ‘Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı’ kitabından sorumlu olan öğrencilerimiz 4 ayrı kategori olarak gruplandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

100 ÖĞRENCİYE ÖDÜL

Yarışmada ilk 100 kişi arasına giren öğrencilere para ödülü verileceğini belirten Kandemir, “ Düzenlenecek olan yarışmada 1’inciye 10 bin lira, 2’nciye 7bin 500 lira, 3’ünciye 5 bin lira, 4 ile 10 arasına 3 bin lira, 10 ile 20 arasına bin 500 lira, 20 ile 50 arasına bin lira, 50 ile 100 arasına 500 lira verilecektir. Ayrıca dereceye giren öğrencilerin müdürlerine ve öğretmenlerine de ödül verilecektir. 1’inci öğrencimizin öğretmen ve müdürüne tam altın, 2’nci öğrencimizin öğretmen ve müdürüne yarım altın, 3’üncü öğrencimizin öğretmen ve müdürüne: çeyrek altın verilecektir” dedi.