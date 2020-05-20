Çevreye vatandaş desteği

YOZGAT Belediyesi, tarafından yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarına vatandaşlarda kendiimkanları ile destek vermeye çalışıyor. Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezindeki yol kenarları, refujlar, park ve bahçelerde çevre düzenlemesi çalışması yaptı. Çiçekler dikildi, fidanlar toprakla buluşturuldu. Yozgatlı vatandaşlar, belediyenin yapmış olduğu bu çalışmalara kendi işyerlerinin bulunduğu kesimlerdeki yeşil alanlarda düzenleme yaparak, belediye çalışanlarına destek verdi. Sinema Sokakta bulunan yol kenarındaki yeşil alanlar taksi durağı esnafı tarafından bellenip, çiçekler dikildi. Çam ağaçlarının bakımı yapılıp, suyu verildi. Yozgat'ın farklı bölgelerinde de benzer çalışmalar esnaf ve çevreci vatandaşlar tarafından yürülüyor. Belediye çalışanlarına destek verilip, çiçekler ağçlar dikiliyor.