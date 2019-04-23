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Çevresiz Bayram olmaz!

YAŞANABİLİR Çevre Derneği, Yozgat Belediyesi ile işbirliği yaparak, Novada AVM ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2 gün süren etkinliklerle kutladı.

Çevresiz Bayram olmaz!

YAŞANABİLİR Çevre Derneği, Yozgat Belediyesi ile işbirliği yaparak, Novada AVM ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2 gün süren etkinliklerle kutladı.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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Çevresiz Bayram olmaz!

İlk gün sanatçı sen ol etkinliği ile çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla kullanılmayan kağıt ve benzeri malzemelerle çocukların farklı ürünler tasarlaması, boyamaların yapılması sağlandı, Yozgat Belediyesinin maskotu Bozok Can eşliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi. İkinci gün yarışmalar, balon şov ve tiyatro etkinliği yapıldı. Yarışmalarda ve balon şovda çocuklar doyasıya eğlenirken, tiyatro etkinliğinde profesyonel tiyatrocular tarafından çocuklara çevre bilinci anlatıldı, ‘Evde Yalnız Kalınca’ isimli tiyatro oyunu sergilendi. Çocukların evde yalnız kalmaları neticesinde ne gibi tedbirler alması gerektiği çocuklarla paylaşıldı. Yozgat Belediyesi ve Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından bu gibi etkinliklerle geleceğimiz olan çocuklara çevre bilincinin verilmesinin ve sosyal sorumluluklarını onlara anlatmanın önemi vurgulandı.

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