‘Çevreme duyarlıyım’

Yozgat il merkezinde bulunan Fatma Temel Turhan ve Erdoğan Akdağ Ortaokulu öğrencilerinden 25 kişilik iki grup halinde gençlik merkezine gelerek değerler adına farkındalık eğitimler ve spor faaliyetleri yapıyorlar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, ‘’Akdağmadeni ve Boğazlıyan ilçelerinde de yine üç kurum aynı proje yürütürken, eğlenerek de değerler eğitmeni öğrenmenin ve değerlere öğrenirken de en büyük değerimiz olan Fiziksel ve sosyal Çevreye de duyarlı olduğumuzu çocuklarımızla beraber yaşayarak öğreniyoruz. Gençlerimizi çeşitli aktiviteler ve faaliyetlerin bir kısmında Gençlik Merkezimizde ve spor salonlarımızda yapıyoruz. Haziran ayında da bir şölenle tamamlamayı planlıyoruz. Eğitimlerimizi Gönüllü Öğretmenlerimizle yapıyoruz’’ dedi. •Rabia Şahin•