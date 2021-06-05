Çevrecilere teşekkür

Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği yönetimi, atık plastiklerden müzik aletleri yaparak bir grup kuran Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Dernek yöneticileri, ‘’Bu güzel farkındalık çalışmasından dolayı hocalarımızı ve öğrencilerini tebrik ederiz’’ dedi. Çevre sorunlarına, artan plastik kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp giydikleri poşet kıyafetlerle müzik eşliğinde ritim tutan Yozgat Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, toplumda farkındalık yaratmak için çabalıyor.