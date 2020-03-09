Çevrecilerden, kadınlara

Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ diyen bir medeniyetten geldiğimizi belirterek, kadına verilen önemi hatırlattı. Fidan, ‘’Kadın toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağıdır. Kadın, annelik rolüyle yeni nesillere şekil verendir. Çevre ve doğamıza şüphesiz en büyük katkıyı sağlayan kadınlardır’’ dedi. Ahmet Fidan, Üretici Kadınlar Derneği ve Yardım Sevenler Derneğinin kadın üyelerinin yaptığı çalışmaların devamı temenni etti, bütün kadınların kadınlar gününü kutladı.