ÇEVRECiLER SAHAYA iNDi

Yozgat il genelinde Çevre Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çapanoğlu Kentpark tesislerinde etkinlik kapsamında bir araya gelen gençlerle sohbet edip, çay içti. Oktay, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte, Sorgun ilçesinden Yozgat’a dönüş yaparken, Çapanoğlu Kentpark tesislerinde gençlerle karşılaştı. Gençlerin davetini kırmayıp, parka giren Oktay, Karaismailoğlu ile birlikte gençlerle sohbet edip, çay içti.