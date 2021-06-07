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ÇEVRECiLER SAHAYA iNDi

Yozgat’ta Çevre Günü kapsamında çevreciler çeşitli etkinliklerle farkındalık çalışması gerçekleştirdi, çevreye bırakılan çöpler temizlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Çapanoğlu Kentpark tesislerinde etkinlik yapan gençlerle biraraya geldi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:35
ÇEVRECiLER SAHAYA iNDi

Yozgat il genelinde Çevre Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinlikleri ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çapanoğlu Kentpark tesislerinde etkinlik kapsamında bir araya gelen gençlerle sohbet edip, çay içti. Oktay, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte, Sorgun ilçesinden Yozgat’a dönüş yaparken, Çapanoğlu Kentpark tesislerinde gençlerle karşılaştı. Gençlerin davetini kırmayıp, parka giren Oktay, Karaismailoğlu ile birlikte gençlerle sohbet edip, çay içti. 

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ÇEVRECiLER SAHAYA INDi
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