ÇEVRECi DEDELER

Yakınları kalmayınca huzurevine yerleşen yaşlılar, çalışma, üretme azimlerini imkanları ölçüsünde sürdürmeye devam ediyor.

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlılardan 88 yaşındaki Rasim Demir ve 80 yaşındaki Hasan Yıldırım da bunlardan sadece ikisi. Birisi temin ettiği meyve fidelerini toprakla buluşturup, sulamasını yapıyor, diğeri dağ tepe gezip yabani ağaçlara aşılama yaparak, yenilebilir meyvelerin yetişmesini sağlıyor. Huzurevi Bahçesi’nde diktiği meyve fidelerini gösteren Rasim Demir, ‘’Sadece Huzurevi Bahçesine değil, bu bölgede bulunan boş alanlara da meyve fideleri dikiyorum’’ dedi, ‘’Sadece insanlar değil, özellikle kuşlar vi diğer canlılarda diktiğim bu ağaçların meyvesini yiyerek karınlarını doyuruyor, açlıklarını gideriyor’’ ifadelerini kullandı. Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Çalıklı köyünde çiftçilik yapan Rasim Demir, eşi vefat edince Yozgat’a geldiğini, evlendiği ikinci eşinin de vefat etmesinin ardından Huzurevine yerleştiğini söyledi. Demir, 8 yıldır yakınlarından, tanıdıklarından temin ettiği meyve fideleri ile üzüm asmalarını uygun alanlara diktiğini, birçoğunun meyve vermeye başladığını anlattı. Huzurevi bahçesine diktiği fidanların kurumaması için 76 metre sondaj vurdurup, su çıkarttığını da bildiren Rasim Demir, su fazla gelince bir de çeşme yaptırdığının altını çizdi. Demir, ‘’Ağaçları her gün suluyorum, bakımlarını yapıyorum. Bazen buradaki görevlilerden de destek alıyorum. Ağaçlar yetişti, meyve veriyor birçoğu. Yenilerini dikmeye devam ediyorum. Ömrüm yettiğince de meyve veren ağaçları dikmeye devam edeceğim’’ şeklinde konuştu.

10 YILDIR AŞI YAPIYOR

Huzurevi’nin diğer bir konuğu olan 80 yaşındaki Hasan Yıldırım da 10 yıldır dağ, bayır gezip, yabani meyve ağaçlarına aşı uygulayarak, yenilebilir meyvelerin yetişmesini sağlıyor. Balıkesir Bayındırlık İskan Müdürlüğü’nde görev yaparken 1994 yılında emekli olan Yıldırım, önce Yozgat merkeze bağlı Alemdar köyüne yerleşiyor, bağ ve meyve bahçesinde çalışıyor. Diğer yaşlılar gibi kimsesi kalmayınca Yozgat’taki Huzurevine yerleşen Hasan Yıldırım, ‘’Meyve aşısı yapıyorum. 10 yıla yakın aşı yaptım. Alemdar köyünde bağım vardı orada meyve bahçem vardı. İlk önce oradan getirdiğim aşı çubuklarını buradaki yabani ağaçlara aşıladım. 30-40 tane armut aşısı yaptım, elma, vişne, kiraz aşısı yaptım. Ormanlık alanlarda ağaçlara aşı yaptım. Mahlep ağacı, yabani elma, ahlat dediğimiz yabani armut var, yol boyunda hepsine aşılama yaptım. Bir çoğu meyve verdi. Aşı yapıldıktan sonra üç yıl içerisinde meyve vermeye başlıyorlar zaten. Hobi olarak devamlı ağaçlara aşı yapıyorum. Çarşıdan macununu alıyorum, macun olduktan sonra aşıladığım ağaçların büyük çoğunluğu tutuyor. Bu sene 17-18 tane alıç ağacına ahlat aşıladım. Birkaç tanesi dışında hepsi tutmuş. Ondan aldığım kalemi öbürüne aşılıyorum, Boğaz köyünden ilk getirtirdim aşıladım, ondan sonra da o aşıladıklarım olduktan sonra ondan alıp ona aşılıyorum, ondan alıp başkasına aşılıyorum’’ diye konuştu.

YAŞANMIŞ TECRÜBELER

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de, huzurevinde kalan yaşlıların geçmişte yaşamış oldukları tecrübelerin bulunduğunu, bunları önemsediklerini, tecrübelerinden herkesin yararlanmaları için ortamlar hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Neşeli, ‘’Burada çok değişik profillerde kişileri görebiliyoruz. Özel sektörde, kamu sektöründe veya tarım sektöründe olan insanlar var. Mesleklerini severek yapan insanlar genellikle burada mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar. Örneğin tarımla ilgili tecrübesi olan insanlar alışmış olmalarından dolayı sürekli ekmek, biçmek üretmek peşindeler. Birçokları hastalıkları nedeniyle ekip biçtiklerini yiyemiyorlar ama bugüne kadar hep üretici olduklarından dolayı boş gezmeyi sevmediklerinden dolayı üretmek istiyorlar’’ dedi. Huzurevi bünyesinde toprakla uğraşmak isteyenler için büyük bir alanın bulunduğunu kaydeden Neşeli, içerisinde birçok meyve ağaçlarının bulunduğunu, huzurevi sakinlerinin yeni meyve ağaçları dikip, aşılama yöntemi ile mevcut ağaçlara yeni türler katabildiklerini kaydetti. Neşeli, ‘’Yeni ürünler, yeni meyveler getiriyorlar. Burası hayatlarının son demlerini yaşadıkları yer. Kendileri topluma faydalı bir eser bırakmak, kendisinden bir hatıra kalması içinde özellikle bu gibi işler ile uğraşıyorlar. Geçmişte el sanatları ile uğraşan amcalarımız Yozgat’ımızın çeşitli tarihi simgelerini maket olarak yaptılar. Hasan amcamız en azından benden sonrasında insanların yiyebilecekleri benim onlara bir iyiliğim olsun, beni unutmasınlar beni hatırlasınlar, belki arkamdan dua ederler düşüncesiyle ağaçları çeşitli ağaçlarla aşılamaya gayret ediyorlar’’ diye konuştu. Seyfi Çelikkaya