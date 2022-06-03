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Çevre yürüyüşü düzenlenecek

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Türkiye Çevre Haftası’ dolayısıyla yarın saat 17.30'da ‘Çevre Yürüyüşü’ düzenlenecek. 

03 Haziran 2022 Cuma 00:45
Çevre yürüyüşü düzenlenecek

Türkiye'de ilk kez 1-7 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle Çevre Haftası'nın kutlandığını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sağlıklı bir çevre yaşamına dikkat çekmek için Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda Çevre yürüyüşü düzenliyoruz. Yozgat Çamlık Milli Parkı 1958 yılında milli park ilan edilmiştir. 264 hektarlık alanına sahip olan Çamlık Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkıdır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas Çamı (Pinus nigra Arn. Subsp. Pallasiana) denilen 400 – 500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedirler. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30’a yakın endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle Yozgat Çamlığı'nda botanik turizm potansiyeli de bulunmaktadır” dedi. 
Çevre yürüyüşünün yarın saat 17.30'da başlayacağının altını çizen Uğuz, “Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Yozgat Merkez'den katılacak gençlerimiz için Çamlığa ücretsiz servisimiz olacaktır. Çevre yürüyüşüne katılmak için gerekli formu derneğimizin sitesinden doldurmanız yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi
 

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