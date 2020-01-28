ÇEVRE YOLUNA YAKIN TAKiP

Başer, yatırım programına alınarak, yolun ihalesinin yapılabilmesi için çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Ulaştırma Bakanlığımızla, Karayolları Genel Müdürlüğü ile sürekli temas halindeyiz. Çevre yolunun yatırım programına alınıp, ihalesi için uğraşıyoruz. Mevcut projeyi ikiye böldük. Şimdi iki aşamada çevre yolunun Yozgat kesimi tamamlanacak’’ dedi. Yozgat merkeze yaklaşık 95 kilometre mesafeden başlayan Uluslararası E-88 Karayolunun, pek çok irili ufaklı yerleşim merkezinin içerisinden geçmekte olduğuna dikkat çekilerek, bu yerleşim yerleri arasında ilçelerin, beldelerin, köylerin bulunduğu da hatırlatıldı.

PROJE HAZIR

Yozgat’ın Çevre Yolu Projesinin hazırlanıp, yatırım programına alınması için bakanlığa sunulduğu kaydedildi. Yozgat şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, böylelikle hem ekonomik hem de zaman kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan ‘Yozgat Çevre Yolu’ projesi güzergah değişikliği de gündem oluşturdu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin hazırlanan çevre yolu projesi ile çevre yolunun Divanlı Mahallesi kesiminden geçirilmesinin düşünüldüğünü, bunun şehre faydasından çok zararının dokunabileceğini savundu. Başkan Köse, ‘’Uluslararası E-88 Karayolu şehrimizin merkezinden geçmektedir. Çevre yolu ise Divanlı Mahallemizin içerisinden geçecek, hazırlanan projeye göre. Bu yanlış. Topçu köyü civarından çevre yolunun geçmesi, Yozgat şehir merkezinin genişlemesine katkı sağlayacaktır’’ dedi.