Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120150
ALTIN
302.163
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7636
EURO
6.5535

ÇEVRE YOLUNA YAKIN TAKiP

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Doğu Anadolu Bölgesi’ni Batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun artık yerleşim alanlarının ortasında kaldığına işaret ederek, Çevre Yolunun biran önce yatırım programına alınmasını istediklerini söyledi.

ÇEVRE YOLUNA YAKIN TAKiP

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Doğu Anadolu Bölgesi’ni Batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun artık yerleşim alanlarının ortasında kaldığına işaret ederek, Çevre Yolunun biran önce yatırım programına alınmasını istediklerini söyledi.

28 Ocak 2020 Salı 03:54
ÇEVRE YOLUNA YAKIN TAKiP

Başer, yatırım programına alınarak, yolun ihalesinin yapılabilmesi için çalıştıklarına vurgu yaparak, ‘’Ulaştırma Bakanlığımızla, Karayolları Genel Müdürlüğü ile sürekli temas halindeyiz. Çevre yolunun yatırım programına alınıp, ihalesi için uğraşıyoruz. Mevcut projeyi ikiye böldük. Şimdi iki aşamada çevre yolunun Yozgat kesimi tamamlanacak’’ dedi. Yozgat merkeze yaklaşık 95 kilometre mesafeden başlayan Uluslararası E-88 Karayolunun, pek çok irili ufaklı yerleşim merkezinin içerisinden geçmekte olduğuna dikkat çekilerek, bu yerleşim yerleri arasında ilçelerin, beldelerin, köylerin bulunduğu da hatırlatıldı. 

PROJE HAZIR

Yozgat’ın Çevre Yolu Projesinin hazırlanıp, yatırım programına alınması için bakanlığa sunulduğu kaydedildi. Yozgat şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, böylelikle hem ekonomik hem de zaman kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan ‘Yozgat Çevre Yolu’ projesi güzergah değişikliği de gündem oluşturdu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin hazırlanan çevre yolu projesi ile çevre yolunun Divanlı Mahallesi kesiminden geçirilmesinin düşünüldüğünü, bunun şehre faydasından çok zararının dokunabileceğini savundu. Başkan Köse, ‘’Uluslararası E-88 Karayolu şehrimizin merkezinden geçmektedir. Çevre yolu ise Divanlı Mahallemizin içerisinden geçecek, hazırlanan projeye göre. Bu yanlış. Topçu köyü civarından çevre yolunun geçmesi, Yozgat şehir merkezinin genişlemesine katkı sağlayacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
ÇEVRE YOLUNAÇEVRE YOLUNA YAKIN TAKiP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LiMANIMIZ DA OLACAK!
LiMANIMIZ DA OLACAK!
HAVUZ TAMAM SIRA CAMiDE
HAVUZ TAMAM SIRA CAMiDE
Tarihi Kilise Binası
Tarihi Kilise Binası
Bakan ile ulaşımı konuştular
Bakan ile ulaşımı konuştular
YOZGAT MERKEZ OLACAK
YOZGAT MERKEZ OLACAK
Yerköy’den ilk yardım yola çıktı
Yerköy’den ilk yardım yola çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim