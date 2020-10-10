Çevre Yolu konuşuldu

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, hızlı tren projesiyle ilgili çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na çevre yolu ile ilgili bilgi verdi. Hızlı tren projesiyle ilgili denetlemelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Ak Konakta ağırlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Bakan Karaismailoğlu’na, yapımı devam eden Çevre Yolu Projesiyle ilgili bilgi verip, fikir alışverişinde bulundu. İlçede Bakan ve beraberindeki heyete Akdağmadeni salebi ikram edildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, Yozgat- Sorgun arasında ve Doğankent geçiş yolu civarında sıcak asfalt serimi yapıldığını söyledi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni ilçe sınırları içerisinde de çalışmalar başladı, hemzemin geçit ve köprüler yapılıyor. Başlamak bitirmenin yarısıdır, kısa sürede bitirileceğini ümit ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam•