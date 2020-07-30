Çevre uyarısı

AKDAĞMADENİ belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için ilçe genelinde kurban atık poşeti dağıtımına başladı. Tüm mahallelerde belediye ekipleri tarafından dağıtımı devam eden kurban atık poşetlerini vatandaşların evine kadar ulaştırılıyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Kurban kesimi yapan vatandaşlarımızdan tek isteğimiz kurban atıklarını açık bir şekilde dışarıya atmamalarıdır, gün boyunca temizlik personellerimiz atık poşetlerini düzenli bir şekilde toplayacaklardır’’ dedi.