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Çevre temizliği yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ve Ortaöğretim Birimi çevre temizliği yaptı. Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen çevre etkinliği kapsamında Ahmet Uslu Dutluk Parkı etrafında çevre temizliği yapıldı. 

31 Mayıs 2022 Salı 00:32
Çevre temizliği yapıldı

‘ÇEVRE MİRAS 
DEĞİL, NESİLLERE 
DEVREDİLECEK BİR EMANETTİR’
Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Sorgun Ülkü Ocakları Başkanı Abdulsamet Açıkgöz, Türk gençliğine doğa ve çevre bilincini aşılamayı hedefleyen faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini söyledi. Açıkgöz, “Ortaokulu birimimiz ile beraber İlçemizde bulunan Ahmet Uslu Dutluk Parkında çevre temizliği yaptık. Çevremizi temiz tutmak ve korumak için birimlerimiz ile bir araya gelecek düzenlemiş olduğumuz programda öğrencilere çevre bilincini vermek istedik” dedi.
Haber Merkezi

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Çevre Temizliği Yapıldı
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