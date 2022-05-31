Çevre temizliği yapıldı

‘ÇEVRE MİRAS

DEĞİL, NESİLLERE

DEVREDİLECEK BİR EMANETTİR’

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Sorgun Ülkü Ocakları Başkanı Abdulsamet Açıkgöz, Türk gençliğine doğa ve çevre bilincini aşılamayı hedefleyen faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini söyledi. Açıkgöz, “Ortaokulu birimimiz ile beraber İlçemizde bulunan Ahmet Uslu Dutluk Parkında çevre temizliği yaptık. Çevremizi temiz tutmak ve korumak için birimlerimiz ile bir araya gelecek düzenlemiş olduğumuz programda öğrencilere çevre bilincini vermek istedik” dedi.

Haber Merkezi