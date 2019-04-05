Öğrenciler çevre temizliği ve doğa bilinci kavramlarını geliştirmek amacıyla okul ve çevresinde temizlik yapıp, çöp toplama faaliyetinde bulundu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da etkinliğe katılarak, öğrencilerle birlikte okul çevresini temizledi. Yazıcı, doğanın ve çevre temizliğinin önemine vurgu yaparak, ‘’Göz aydınlığımız ve geleceğimizin teminatı olan siz öğrencilerimizin temiz bir gelecek için ellerinizden gelen hassasiyeti göstereceğinden hiç şüphem yoktur. Yaşadığımız çevreyi ve doğayı temiz tutmak bizden sonra yaşayacaklar için temiz bir gelecek hazırlamak ve sağlık açısından oluşabilecek kötü olasılıkları ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir diyerek projeye katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür ederim’’ dedi. Çevre temizliğinin ardından öğrencilere şapka, çam tohumlu kalemlik, çam fidesi hediye edildi.

