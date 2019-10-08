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ÇEVRE SENiN SAHiP ÇIK!

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, Aydıncık ilçesindeki doğal güzelliklerinden Kazankaya Kanyonunda etkinlik düzenledi.

ÇEVRE SENiN SAHiP ÇIK!

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, Aydıncık ilçesindeki doğal güzelliklerinden Kazankaya Kanyonunda etkinlik düzenledi.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
ÇEVRE SENiN SAHiP ÇIK!

Dernek üyeleri Kazankaya Kanyonunda hem sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yaptı, hem de doğal güzelliklerin kirletmemesine dikkat çekmek için çevre temizliği gerçekleştirdi. Dernek yönetimi, Kazankaya Kanyonunun Yozgat için önemli bir doğal güzellik olduğunu, burayı görmeyenlerin kesinlikle gidip, görmeleri gerektiğini, gittiklerinde doğal güzelliğin hep doğal ve güzel kalması için çöplerini doğaya bırakmamaları gerektiğini belirtti. Dernek Başkanı Ahmet Fidan, etkinliklerin diğer ilçelerde bulunan doğal güzellikler ile kültürel değerlerimizde de devam ettirileceğini, amaçlarının Yozgat’ta bulunan doğal güzelliklerin, kültürel değerlerin tanıtmak, buraların kirlenmesinin önlenmesi noktasında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. 

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ÇEVRE SENiN SAHiP ÇIK!
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