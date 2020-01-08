Çevre Projesi'ne BAŞLANILACAK

Köse, projenin bu yılın ortalarında başlayacağını belirtti. Proje kapsamındaki kamulaştırmada sıkıntılar yaşandığını anlatan Köse, "Kamulaştırmalarla 25 milyon bedelli önemli bir projedir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile görüştüğümüzde bu projeyi kendilerinin yapabileceklerini ifade ettiler. Biz de bundan çok memnun olduk. İnşallah belediye kaynaklarını kullanmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkısıyla orada güzel bir proje olacak" dedi. Önceki projede iş yerlerinin bulunduğunu ancak Çevre Şehircilik Bakanlığının iş yerlerine müsaade etmediği için projenin revize edildiğini anlatan Köse, "Proje alanını tamamı park ve yeşil alan olacak. Projeyi TOKİ Başkanlığına teslim ettik. Bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kamulaştırma yapacak. İnşallah bu yılın ortasında inşaat çalışması başlayacak" ifadelerini kullandı.