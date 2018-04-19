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Çevre Mühendisliği anlatıldı

BOĞAZLIYAN Merkez Cumhuriyet Ortaokulu’nda 7 ve 8. Sınıf öğrencilerine Çevre mühendisliği anlatıldı.

Çevre Mühendisliği anlatıldı

BOĞAZLIYAN Merkez Cumhuriyet Ortaokulu’nda 7 ve 8. Sınıf öğrencilerine Çevre mühendisliği anlatıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Çevre Mühendisliği anlatıldı

Öğrencilerin meslekleri tanıyarak kendi geleceklerine dair daha iyi karar verebilmeleri amacı ile düzenlenen etkinlikte Boğazlıyan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Volkan Boztepe Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilerle buluşarak ‘Çevre Mühendisliğini’ tanıttı.  Çevre Mühendisliğinin görevleri, çalışma ortamı ve koşulları, eğitim süresi ve içeriği, eğitim sonrası iş olanakları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Boğazlıyan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Volkan Boztepe, “Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır” diyerek, bu mesleği seçmek isteyenlere özellikle doğayı korumayla ilgisini belirtti. Etkinliğin çocukların hayata hazırlanması noktasında iyi bir fırsat olacağını ifade eden Okul Müdürü Yener Eseryel ise ”Meslek seçimi konusunda anlatılanlar doğrultusunda kendilerine yeni bir ufuk açtıklarını düşünüyorum. Başka konuklarla meslek tanıtımlarına devam edeceğiz. Boğazlıyan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Volkan Boztepe’ye okulumuza gelerek öğrencilerimizi bilgilendirdiği için teşekkür ediyoruz” dedi.
 

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