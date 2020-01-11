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Çevre için Yalova’ya gittiler

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Radyo Tv Programı öğrencileri Erasmus Plus kapsamında hazırlanan çevre ile ilgili proje kapsamında Yalova Armutlu’ya gitti.

Çevre için Yalova’ya gittiler

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Radyo Tv Programı öğrencileri Erasmus Plus kapsamında hazırlanan çevre ile ilgili proje kapsamında Yalova Armutlu’ya gitti.

11 Ocak 2020 Cumartesi 03:52
Çevre için Yalova’ya gittiler

Dört farklı Avrupa ülkesinden 32 kişinin katıldığı, AB ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenen etkinliğe, Yozgat Bozok Üniversitesini temsilen Hıdırcan Çelik, Asiye Aydin, Faruk Can Koç, Uğurcan Erbaş, Sıla Özdemir katıldı. Çevre kirliliği ve çevre sorunlarının çözümü hakkında tartışma ortamları oluşturan gençler, Yalavo Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ı da makamında ziyaret etti. Bozok Üniversitesi Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya yapımcılığı bölümü Radyo Televizyon Programı Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, ‘’Üreten, somut ürünler ortaya koyabilen, dünyadaki yeniliklere açık bir bölüm olabilmenin mutluluğunu yasıyoruz’’ dedi.

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Çevre Için Yalova’ya Gittiler
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