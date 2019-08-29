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Çevre için toplandılar

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, KADEM İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, sağlıklı yaşam ve çevre konuları değerlendirildi.

Çevre için toplandılar

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, KADEM İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, sağlıklı yaşam ve çevre konuları değerlendirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Çevre için toplandılar

Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Çevre Mühendisi Ahmet Fidan, KADEM Derneği üyelerine ‘Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Çevre’ konusunda bilgi verdi. Kullanılmış pillerin gelişigüzel atılmaması, atıkların geri dönüştürülmesinin çevre sağlığı açısından önemi anlatıldı. Sağlıklı ve temiz çevrenin insan sağlığını yakından ilgilendirdiği, sağlıklı çevre geri dönüşümün yanında, sağlıklı nesil nasıl olmalıdır konuları ele alındı. Genel sağlık bilincini oluşturmak için yapılması gerekenler konuşuldu. 

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