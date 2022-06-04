Çevre haftası kutlandı

Düzenlenen programa İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer, okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından Çevre Haftası münasebetiyle okulda sıfır atık atölyeleri, sıfır atık yarışmaları, geri dönüşüm sergisi, geri dönüşüm defilesi ve halk oyunları gösterisi düzenlendi. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği konulu resim ve şiir yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere hediye takdim eden İl Mili Eğitim Müdürü Yazıcı, “Programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüze katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi