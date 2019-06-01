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Çevre günü kutlandı

YOZGAT Erdoğan Akdağ Ortaokulu’nda Dünya Çevre Günü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çevre günü kutlandı

YOZGAT Erdoğan Akdağ Ortaokulu’nda Dünya Çevre Günü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Çevre günü kutlandı

Etkinliğe Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Belediye Temizlik Müdürü Ömer Duyar, Okul Müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Yozgat Merkezinde bulunan okullardan en çevreci üç okulu belirlendi.  Erdoğan Akdağ Ortaokulu birinci oldu. Yavuz Selim İlkokulu ikinci, Yunus Emre İlkokulu ise üçüncü seçildi. En çevreci okul unvanı alan okulların ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer ve Belediye Temizlik Müdürü Ömer Duyar tarafından verildi. Ödül törenin ardından program okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan şiir, tiyatro, dans gösterileri, müzik dinletisi ve yarışmalarla devam etti. Bez torba kullanımını özendirmek adına katılımcılara okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan bez torbalar takdim edildi. 

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