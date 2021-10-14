Çevre emekçileriyle buluştu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şehri renklendiren, tohumları çiçeklendiren, her sokakta emekleri bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli personel ile bir araya geldi. Nohutlu Tepe Bilal Şahin tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Köse, çalışmalar hakkında bilgi alıp, istişarede bulundu. Köse, ‘’Değerli ekip arkadaşlarımıza kıymetli katkıları ve Yozgat’ımıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum’’ dedi. •Rabia Şahin•