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Çevre düzenlemesine devam

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı girişine inşa edilen yeni giriş kulübesi ile hizmet binalarının inşaatları tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmaları ise devam ediyor.

Çevre düzenlemesine devam

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı girişine inşa edilen yeni giriş kulübesi ile hizmet binalarının inşaatları tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmaları ise devam ediyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:03
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Çevre düzenlemesine devam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Turgut Çangır, Yozgat İl Şube Müdürlüğü hizmet binalarımızda incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, Cevdet Dündar Göleti çevresindeki yatırımların tamamlanmasının ardından İdari Bina, Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Kompleksi ve Çamlık Milli Parkı Giriş Kulübesi inşaatlarının da bitirildiğini söyledi. Eğilmez, Türkiye’nin ilk milli parkına yakışır bir giriş kulübesi inşa edildiğini belirterek, çalışmaların çevre düzenlemesi şeklinde devam ettiğini kaydetti. Yeni idari binalar ve çamlık girişi için yaklaşık 2 milyon 500 bin lira maliyet çıkarıldığı ifade edildi. Binaların oturum alanının 500 metrekare olduğu bildirildi. 

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Çevre Düzenlemesine Devam
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