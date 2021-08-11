Çevre düzenlemesine devam

Yozgat’ın tarihi simgelerinden biri olan Çapanoğlu Büyük Cami bölgesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen mali destek ile başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. 300 günde tamamlanması planlanan Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi'nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Toplu Konut İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile hayata geçirildiği hatırlatıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Çapanoğlu Büyük Camii Çevre Düzenleme Projemizde, ekiplerimiz gayretli çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızda büyük oranda fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Yozgat’ımızın yeni gözdesi, ailelerimizin rahat bir nefes alacağı büyük projemizi tamamlayıp, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız’’ dedi. 250 yıllık tarihi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi ile ilgili projenin yaklaşık 10 bin metrekare alanda uygulandığı, 20 milyon liraya ihalesinin yapıldığı bildirildi. Proje içerisinde kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aşevi, vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği alanlar bulunuyor.