Çevre düzenlemesi yapıldı

Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, köylerde 12 şehit mezarı bulunduğunu söyledi. Ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitler için ne yapılsa az olduğunu belirten Kepir, "Mezarların çevre düzeni yapıldıktan sonra, yakınlarının mezar başında oturup dua etmeleri için bank yerleştirildi. Mezar başlarındaki Türk bayrakları yenilendi. Yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.