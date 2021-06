Çevre düzenlemesi yapıldı

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenevi binasında çevre düzenlemesi çalışmalarını da tamamladı. Öğretmenevi bahçesinde yapılan düzenleme ile öğretmenlerin daha ferah bir ortamda bir araya gelmelerinin sağlanacağı kaydedildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Öğretmenevi binasını gezip, bilgi aldı. Başer, ‘’Yenifakılı ilçemize kazandırmak için büyük emek verdiğimiz, inşaat aşamasını an be an takip ettiğim Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nu tamamladık. Binamızda inceleme yaptık’’ diye konuştu.