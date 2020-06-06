Çevre düzenlemesi ihale aşamasında

TARİHİ Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi ile ilgili ihalenin 28 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami etrafından yapılması planlanan çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili ihalenin 28 temmuz tarihinde yapılacağını söyledi. Başkan Köse, Çapanoğlu Büyük Cami etrafında TOKİ işbirliği ile yapılacak, Kentsel tasarım, altyapı, çevre düzenlemesiyle birlikte Sarraflar Caddesi cephe yenilemesinin de yapılacağını bildirdi. Başkan Köse, ‘’Ağustos ayı içerisinde çalışmalarımız başlayacak ve Şehr-i Huzur’a yakışan bir eser bırakacağız. Sürecin başından bu güne yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Anayasa Komisyonu Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a, Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer’e şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.