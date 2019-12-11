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Çevre düzenlemesi

ÇEKEREK Belediyesi, Dört Yol Cami çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdi.

Çevre düzenlemesi

ÇEKEREK Belediyesi, Dört Yol Cami çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdi.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Çevre düzenlemesi

Çevre düzenlemesi ile birlikte Şadırvan ve Wc yapımıyla ilgili inşaatın da devam ettiği kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Cami bahçesinde düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanının olmaması sebebiyle Cami Derneği ile birlikte düzenleme çalışması planlayıp, hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Eski ve harabe görünümlü yapıları yıkarak genişletme alanlarını ve peyzaj sahalarını düzenleyerek, daha ferah bir bahçe görünümüyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çevre Düzenlemesi
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