Çevre düzenlemesi ile birlikte Şadırvan ve Wc yapımıyla ilgili inşaatın da devam ettiği kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Cami bahçesinde düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanının olmaması sebebiyle Cami Derneği ile birlikte düzenleme çalışması planlayıp, hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Eski ve harabe görünümlü yapıları yıkarak genişletme alanlarını ve peyzaj sahalarını düzenleyerek, daha ferah bir bahçe görünümüyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.