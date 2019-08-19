Çevre düzenlemesi

Başkan Çakır, İlçenin en eski camilerinden olan Süleymaniye Cami'nin avlusunun 180 metrekare genişlikte olduğunu, zaman içerisinde derme çatma yapılaşma ile bahçe avlusunun tamamen düzensiz bir hale dönüştüğünü hatırlattı. Başkan Çakır, ‘Cami Yaşatma Derneği ve Müftülüğümüz ile yaptığımız istişare neticesinde Cami avlusunun genişletilmesini kararlaştırdık. Cami bahçesinde bulunan Şadırvan, tuvalet, depolar yıkılarak, genişletme çalışmasına başladık. Yapacağımız düzenleme ile 750 metrekare genişliğinde bir bahçe cami cemaatinin kullanımına sunulacaktır’ dedi.