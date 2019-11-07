Çevre düzenlemesi devam ediyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Cami bahçesinde düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanının olmaması sebebiyle Cami Derneği Başkanı Tahsin Kaplan ile birlikte düzenleme yapmaya karar verdiklerini hatırlattı. Başkan Çakır, ‘’Cami etrafında bulunan Wc, Şadırvanları yıkarak, Cami avlu kotumuzu da düzenleyerek genişletme çalışmasını tamamladık. Yeni Şadırvan, Wc ve Kur'an Kursu binamız da tamamlanmak üzere olup, akabinde çevre düzenlemesine başlayacağız’’ dedi.