Çevre düzenlemesi başladı

2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan ve ‘Kral Kızı’ adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı’nın çevre düzenlemesine başlandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen Çevre Düzenleme Projesi Sivas Röleva ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; “Sarıkaya Roma Hamamı çevre düzenlemesi başlamış bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan proje, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılacak. Müdürlüğümüz arkeologlarımız da proje kapsamında çalışmalarını yürütmekte ve sahada yer almaktadır. Valilik dinlenme yeri, kaplıcaya ait apartların bir kısmı yıkılmaya başlandı. Roma Hamamı çevresinde artık tel örgüler değil, şık, modern korunaklı yapılar, fotoğraf çekim alanları da yer alarak ziyaretçilere açılacak. Böylelikle turizm alanında büyük bir adım atmış olacağız. 15-21 Nisan dünyada Dünya Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır. Turizm Haftasında Sarıkaya Roma Hamamı Çevre Düzenlemesi Projesinin başladığını da tüm halkımıza haber vermek isterim” ifadelerini kullandı.