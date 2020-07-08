Çevre düzenlemesi

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede faaliyetlerini sürdüren Genç Girişimciler Kooperatifi atölyelerini gezdi, bölgesinde başlatılan çevre düzenleme çalışmalarına start verdi. Yalçın, kooperatif yönetimi ve esnafı ziyaret edip hasbihal etti. Yalçın, ‘’Özellikle üretime yönelik atölyelerin bulunduğu kooperatifin ilerleyen zamanlarda daha da büyüyüp gelişmesi için girişimcilerimizin yanında olacağız. Akdağmadeni Belediyesi her yerde ve her zaman Hakk'ın emrinde, halkının hizmetinde çalışmasına devam edecektir’’ dedi.